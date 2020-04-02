По всей России в связи с распространением коронавирусной инфекции вводятся карантин и режим самоизоляции. Правительство и региональные власти предпринимают масштабные меры по противодействию COVID-19. Строятся новые больницы, перепрофилируются медицинские учреждения. Однако количество заболевших, а также госпитализированных увеличивается, растет и число умерших. Страна мобилизует все ресурсы на борьбу с заболеванием. Читайте также: Россия самоизолируется из-за коронавируса — все новости

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

10:18 31.03.2020 Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий повышение суммы выплаты по больничному до минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Мера вводится на фоне пандемии коронавируса. Читайте также: Госдума повышает размер больничных

10:23 31.03.2020 Канал «Неляпунов» со ссылкой на данные министерства цифрового развития Алтайского края отмечает, что дистанционное обучение в школах, техникумах и вузах оказалось под большим вопросом: только 65% домов в регионе имеют доступ к интернету, а сама территория покрыта сотовой связью лишь на 60%. Об этом: С дистанционном обучением алтайских школьников возникли проблемы

10:25 31.03.2020 Госдума в первом чтении приняла законопроект о экстренных полномочиях правительства РФ на фоне коронавируса и спада экономики, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Правительство получает право вводить ЧС при коронавирусе. Об этом: Правительство РФ получает экстренные полномочия

10:25 31.03.2020 Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ предполагает и введение мер поддержки бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Об этом: В России меняется порядок госзакупок на фоне коронавируса

10:25 31.03.2020 Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ на фоне коронавируса предполагает фактически запрет на продажу зарубежных туров в ряде экстренных случаев, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Читайте также: Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

10:26 31.03.2020 Китайская сторона передала Приморью 50 тысяч защитных масок, которые будут распределены наиболее нуждающимся группам населения. Подробности в материале: Китай передал Приморью 50 тысяч медицинских масок

10:26 31.03.2020 В Челябинской области эндоскопист и невролог вернулись из Объединённых Арабских Эмиратов и сразу вышли на работу. Они не сообщили главврачу о поездке за границу, сообщает областной минздрав. Речь идёт о семейной паре. Когда стало известно об их поездке, то главврач отправил медиков на карантин, провёл дезинфекцию и стал инициатором служебного расследования. Читайте подробнее: Коронавирус: челябинские врачи побывали в ОАЭ и сразу вышли на работу

10:27 31.03.2020 Число граждан, которые находятся под наблюдением медиков в связи с угрозой распространения коронавируса, в Удмуртии увеличилось за сутки до 1368 человек. Подробности в материале: В Удмуртии под наблюдением медиков находятся более 1,3 тыс. человек

10:27 31.03.2020 Власти Москвы приостанавливают работу букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте. Мэр внёс изменения в свой указ от 5 марта. Он пояснил, что такие меры связаны с целью снижения распространения коронавирусной инфекции. «Поэтому с сегодняшнего дня эти конторы тоже должны приостановить работу — до особого распоряжения», — сообщает Сергей Собянин. Читайте подробнее: В Москве закрывают букмекерские конторы и пункты приема ставок

10:29 31.03.2020 Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в России, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Об этом: Госдума вводит тюремные сроки за побег из карантина

10:32 31.03.2020 Режим полной самоизоляции, введённый в Ростовской области с 31 марта, не распространяется на сотрудников предприятий, продолжающих работу. Читайте подробнее: В Ростовской области пояснили, кто имеет право нарушить режим самоизоляции

10:33 31.03.2020 Жителей Москвы на три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года — освобождают от обязанности оплачивать взносы на капитальный ремонт. Соответствующие меры предусмотрены в указе мэра Москвы от 31 марта. Работы, которые уже начаты, будут завершены, однако новые ремонты пока отложены. Подобные меры связаны с тем, что ремонт создаёт дискомфорт для граждан, которые из-за карантина вынуждены постоянно пребывать дома. К тому же минимизация пребывания посторонних людей в домах повысит эффективность режима самоизоляции. Читайте подробнее: Собянин временно освободил москвичей от взносов на капремонт

10:39 31.03.2020 В Ростовской области с начала вспышки заболевания COVID-19 в мире обследовано 6,2 тыс. жителей. Читайте подробнее: С начала вспышки COVID-19 обследовано 6,2 тыс. жителей Ростовской области

10:41 31.03.2020 Госдума во втором чтении приняла поправки о штрафах за продажу лекарств по ценам, выше установленных, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Читайте также: Госдума определила штрафы за завышение цен на лекарства

10:41 31.03.2020 Госдума во втором чтении приняла поправки об административной ответственности за «лекомыслие» во время карантина по коронавирусу, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Читайте также: Госдума ужесточила штрафы за «легкомыслие» во время коронавируса

10:41 31.03.2020 Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за распространение фейков о коронавирусе, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Подробности в материале: В России штрафы за фейки о коронавирусе составят до 10 млн рублей

10:42 31.03.2020 Жители Московской области временно освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Соответствующая мера прописана в Постановлении губернатора Московской области от 31 марта 2020 года. Освобождение от уплаты будет действовать в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Правило касается многоквартирных домов. Об этом: Жителей Подмосковья освободили от уплаты взносов на капремонт

10:43 31.03.2020 В Ростовской области в связи с угрозой распространения COVID-19 под медицинским наблюдением находятся 4,5 тыс. человек, большинство их которых в режиме самоизоляции. Об этом: В Ростовской области под медицинским наблюдением остаются 4,5 тыс. жителей

10:45 31.03.2020 Сократить количество машин общественного транспорта на линии в Уфе на половину поручил глава администрации Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании в муниципалитете. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба городской администрации. По сообщению пресс-службы ведомства, Ульфат Мустафин поручил также установить время работы общественного транспорта в городе с 06:00 часов до 20:00 часов до особого указания главы Башкирии Радия Хабирова. Читайте также: В Уфе сократят время работы общественного транспорта

10:45 31.03.2020 В Красноярске из БСМП выписали ещё одного человека из числа заражённых коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 31 марта в минздраве Красноярского края. Общее количество выздоровевших в регионе — четыре человека. Читайте также: COVID-19: в Красноярске выздоровел ещё один человек

10:45 31.03.2020 Курганец оштрафован за распространение в социальных сетях фейковой новости о коронавирусе. Читайте также: Курганец понёс наказание за фейк о коронавирусе

10:50 31.03.2020 В Оренбурге выявлены десятикратные завышения цен на имбирь и лимоны. Об этом на своей страннице в соцсети заявила депутат горсовета Елена Афанасова. По ее словам, народные контролеры получили сообщения от горожан. С участием волонтеров проведен мониторинг цен на продовольствие в условиях пандемии. Значительное подорожание отдельных продуктов выявлено на рынках «Петровский» и «Любимый». Стоимость 1 кг лимонов составляет от 470 до 550 рублей, а корня имбиря — от 3500 до 4500 рублей. Об этом: Депутат: в Оренбурге цены на лимоны и имбирь выросли в десять раз

10:50 31.03.2020 Городские остановки общественного транспорта начали дезинфицировать в Иванове с 30 марта. Об этом: В Иванове дезинфицируют остановки общественного транспорта

10:50 31.03.2020 Более 250 казаков на Ставрополье ежедневно выходят в рейды для проверки соблюдения жителями «домашнего режима», введенного для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Работа проводится во взаимодействии с полицейскими и представителями администраций поселений, сообщили в пресс-службе комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества. Читайте также: На Ставрополье казаки следят за соблюдением «домашнего режима»

10:50 31.03.2020 На заседании правительства Петербурга прозвучало требование срочно ввести жесткий карантин в городе в связи с коронавирусом. С таким требованием выступила депутат ЗакСа от «Партии роста» Оксана Дмитриева, передает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: От Смольного потребовали немедленного жесткого карантина в Петербурге

10:51 31.03.2020 Государственная дума. Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:52 31.03.2020 В Чебоксарах сегодня, 31 марта, жителям будут напоминать о самоизоляции через громкоговорители на машинах. [[[quote-0]]]

10:53 31.03.2020 Врачи городской инфекционной клинической больницы №1 Новосибирска рассказали о принципах работы с пациентами в условиях предотвращения распространения коронавируса. В больнице есть специальная палата — мельцеровский бокс. Войти внутрь можно только с улицы. Она оборудована автономной вентиляцией и собственным санузлом. Сюда доставляют пациентов с подозрением на коронавирус. Перед тем, как войти в бокс, врач надевает спецкостюм, респиратор, очки и перчатки. «Запас средств защиты у нас достаточный, — уточнила заместитель главного врача больницы Яна Ульянова. — Костюмы нескольких видов — многоразовые, которые можно обработать, и одноразовые. Их утилизируют после рабочего дня. Респираторы с фильтрами высокой степени защиты, перчатки, бахилы: всё есть. Медицинских масок хватит на 180 дней, если менять их каждые два часа». Читайте подробнее: Новосибирские врачи рассказали об алгоритме работы с пациентами с COVID-19

10:53 31.03.2020 Донской губернатор Василий Голубев призвал жителей Ростовской области помочь пожилым людям и инвалидам, подключившись к акции #МыВместе, а также сохранить разумный уровень самоизоляции. Подробности в материале: Ростовский губернатор: «Сохраните разумный уровень самоизоляции»

10:56 31.03.2020 110 пожилых ивановцев получили помощь от волонтёров, по данным на 31 марта. В общей сложности в волонтёрский штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам с 20 марта поступило 154 заявки. Читайте также: 110 пожилых ивановцев получили помощь от волонтёров

11:01 31.03.2020 В Приамурье пенсии будут доставляться Почтой России каждому пенсионеру на дом. Читайте также: В Приамурье всем пенсионерам пенсии принесут на дом

11:01 31.03.2020 В Северной Осетии госпитализирована с симптомами пневмонии местная жительница. Результаты ее теста на коронавирус оказались «сомнительными». С целью уточнения диагноза тесты направлены на проверку в Москву, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Лариса Каболова. Читайте подробнее: В Северной Осетии появилась одна пациентка с подозрением на коронавирус

11:03 31.03.2020 Главный врач «Якутской республиканской клинической больницы» Николай Васильев на заседании оперативного штаба сообщил, что из 15 пациентов инфекционного отделения с диагнозом «коронавирус» шесть признаны выздоровевшими. Повторные анализы из Новосибирска показали отрицательный результат. Читайте также: В Якутске выписали первого излечившегося от коронавируса

11:04 31.03.2020 Тайгинская швейная фабрика в Кузбассе начала выпускать медицинские маски. Маски шьются из нетканого материала спанбонда. Они многоразовые, но после использования их нужно стирать в мыльном растворе воды. «Коллектив работает без обеда и выходных и шьёт 500 масок в день. Любой желающий может прийти на фабрику и приобрести маску», — отмечает оперштаб. Подробности в материале: Без обеда и выходных шьют маски сотрудники швейной фабрики в Кузбассе