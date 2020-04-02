Коронавирус наступает: хроника борьбы в России — все новости
По всей России в связи с распространением коронавирусной инфекции вводятся карантин и режим самоизоляции. Правительство и региональные власти предпринимают масштабные меры по противодействию COVID-19. Строятся новые больницы, перепрофилируются медицинские учреждения. Однако количество заболевших, а также госпитализированных увеличивается, растет и число умерших. Страна мобилизует все ресурсы на борьбу с заболеванием.
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Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий повышение суммы выплаты по больничному до минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Мера вводится на фоне пандемии коронавируса.
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Канал «Неляпунов» со ссылкой на данные министерства цифрового развития Алтайского края отмечает, что дистанционное обучение в школах, техникумах и вузах оказалось под большим вопросом: только 65% домов в регионе имеют доступ к интернету, а сама территория покрыта сотовой связью лишь на 60%.
Об этом: С дистанционном обучением алтайских школьников возникли проблемы
Госдума в первом чтении приняла законопроект о экстренных полномочиях правительства РФ на фоне коронавируса и спада экономики, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Правительство получает право вводить ЧС при коронавирусе.
Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ предполагает и введение мер поддержки бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Об этом: В России меняется порядок госзакупок на фоне коронавируса
Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ на фоне коронавируса предполагает фактически запрет на продажу зарубежных туров в ряде экстренных случаев, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
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Китайская сторона передала Приморью 50 тысяч защитных масок, которые будут распределены наиболее нуждающимся группам населения.
Подробности в материале: Китай передал Приморью 50 тысяч медицинских масок
В Челябинской области эндоскопист и невролог вернулись из Объединённых Арабских Эмиратов и сразу вышли на работу. Они не сообщили главврачу о поездке за границу, сообщает областной минздрав.
Речь идёт о семейной паре. Когда стало известно об их поездке, то главврач отправил медиков на карантин, провёл дезинфекцию и стал инициатором служебного расследования.
Читайте подробнее: Коронавирус: челябинские врачи побывали в ОАЭ и сразу вышли на работу
Число граждан, которые находятся под наблюдением медиков в связи с угрозой распространения коронавируса, в Удмуртии увеличилось за сутки до 1368 человек.
Подробности в материале: В Удмуртии под наблюдением медиков находятся более 1,3 тыс. человек
Власти Москвы приостанавливают работу букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.
Мэр внёс изменения в свой указ от 5 марта. Он пояснил, что такие меры связаны с целью снижения распространения коронавирусной инфекции.
«Поэтому с сегодняшнего дня эти конторы тоже должны приостановить работу — до особого распоряжения», — сообщает Сергей Собянин.
Читайте подробнее: В Москве закрывают букмекерские конторы и пункты приема ставок
Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в России, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Об этом: Госдума вводит тюремные сроки за побег из карантина
Режим полной самоизоляции, введённый в Ростовской области с 31 марта, не распространяется на сотрудников предприятий, продолжающих работу.
Читайте подробнее: В Ростовской области пояснили, кто имеет право нарушить режим самоизоляции
Жителей Москвы на три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года — освобождают от обязанности оплачивать взносы на капитальный ремонт. Соответствующие меры предусмотрены в указе мэра Москвы от 31 марта.
Работы, которые уже начаты, будут завершены, однако новые ремонты пока отложены. Подобные меры связаны с тем, что ремонт создаёт дискомфорт для граждан, которые из-за карантина вынуждены постоянно пребывать дома. К тому же минимизация пребывания посторонних людей в домах повысит эффективность режима самоизоляции.
Читайте подробнее: Собянин временно освободил москвичей от взносов на капремонт
В Ростовской области с начала вспышки заболевания COVID-19 в мире обследовано 6,2 тыс. жителей.
Читайте подробнее: С начала вспышки COVID-19 обследовано 6,2 тыс. жителей Ростовской области
Госдума во втором чтении приняла поправки о штрафах за продажу лекарств по ценам, выше установленных, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Читайте также: Госдума определила штрафы за завышение цен на лекарства
Госдума во втором чтении приняла поправки об административной ответственности за «лекомыслие» во время карантина по коронавирусу, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Читайте также: Госдума ужесточила штрафы за «легкомыслие» во время коронавируса
Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за распространение фейков о коронавирусе, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Подробности в материале: В России штрафы за фейки о коронавирусе составят до 10 млн рублей
Жители Московской области временно освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Соответствующая мера прописана в Постановлении губернатора Московской области от 31 марта 2020 года.
Освобождение от уплаты будет действовать в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Правило касается многоквартирных домов.
Об этом: Жителей Подмосковья освободили от уплаты взносов на капремонт
В Ростовской области в связи с угрозой распространения COVID-19 под медицинским наблюдением находятся 4,5 тыс. человек, большинство их которых в режиме самоизоляции.
Об этом: В Ростовской области под медицинским наблюдением остаются 4,5 тыс. жителей
Сократить количество машин общественного транспорта на линии в Уфе на половину поручил глава администрации Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании в муниципалитете. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба городской администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, Ульфат Мустафин поручил также установить время работы общественного транспорта в городе с 06:00 часов до 20:00 часов до особого указания главы Башкирии Радия Хабирова.
Читайте также: В Уфе сократят время работы общественного транспорта
В Красноярске из БСМП выписали ещё одного человека из числа заражённых коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 31 марта в минздраве Красноярского края.
Общее количество выздоровевших в регионе — четыре человека.
Читайте также: COVID-19: в Красноярске выздоровел ещё один человек
Курганец оштрафован за распространение в социальных сетях фейковой новости о коронавирусе.
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В Оренбурге выявлены десятикратные завышения цен на имбирь и лимоны. Об этом на своей страннице в соцсети заявила депутат горсовета Елена Афанасова.
По ее словам, народные контролеры получили сообщения от горожан. С участием волонтеров проведен мониторинг цен на продовольствие в условиях пандемии.
Значительное подорожание отдельных продуктов выявлено на рынках «Петровский» и «Любимый». Стоимость 1 кг лимонов составляет от 470 до 550 рублей, а корня имбиря — от 3500 до 4500 рублей.
Об этом: Депутат: в Оренбурге цены на лимоны и имбирь выросли в десять раз
Городские остановки общественного транспорта начали дезинфицировать в Иванове с 30 марта.
Об этом: В Иванове дезинфицируют остановки общественного транспорта
Более 250 казаков на Ставрополье ежедневно выходят в рейды для проверки соблюдения жителями «домашнего режима», введенного для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Работа проводится во взаимодействии с полицейскими и представителями администраций поселений, сообщили в пресс-службе комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.
Читайте также: На Ставрополье казаки следят за соблюдением «домашнего режима»
На заседании правительства Петербурга прозвучало требование срочно ввести жесткий карантин в городе в связи с коронавирусом. С таким требованием выступила депутат ЗакСа от «Партии роста» Оксана Дмитриева, передает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: От Смольного потребовали немедленного жесткого карантина в Петербурге
В Чебоксарах сегодня, 31 марта, жителям будут напоминать о самоизоляции через громкоговорители на машинах.
Врачи городской инфекционной клинической больницы №1 Новосибирска рассказали о принципах работы с пациентами в условиях предотвращения распространения коронавируса. В больнице есть специальная палата — мельцеровский бокс. Войти внутрь можно только с улицы. Она оборудована автономной вентиляцией и собственным санузлом. Сюда доставляют пациентов с подозрением на коронавирус.
Перед тем, как войти в бокс, врач надевает спецкостюм, респиратор, очки и перчатки.
«Запас средств защиты у нас достаточный, — уточнила заместитель главного врача больницы Яна Ульянова. — Костюмы нескольких видов — многоразовые, которые можно обработать, и одноразовые. Их утилизируют после рабочего дня. Респираторы с фильтрами высокой степени защиты, перчатки, бахилы: всё есть. Медицинских масок хватит на 180 дней, если менять их каждые два часа».
Читайте подробнее: Новосибирские врачи рассказали об алгоритме работы с пациентами с COVID-19
Донской губернатор Василий Голубев призвал жителей Ростовской области помочь пожилым людям и инвалидам, подключившись к акции #МыВместе, а также сохранить разумный уровень самоизоляции.
Подробности в материале: Ростовский губернатор: «Сохраните разумный уровень самоизоляции»
110 пожилых ивановцев получили помощь от волонтёров, по данным на 31 марта. В общей сложности в волонтёрский штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам с 20 марта поступило 154 заявки.
Читайте также: 110 пожилых ивановцев получили помощь от волонтёров
В Приамурье пенсии будут доставляться Почтой России каждому пенсионеру на дом.
Читайте также: В Приамурье всем пенсионерам пенсии принесут на дом
В Северной Осетии госпитализирована с симптомами пневмонии местная жительница. Результаты ее теста на коронавирус оказались «сомнительными». С целью уточнения диагноза тесты направлены на проверку в Москву, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Лариса Каболова.
Читайте подробнее: В Северной Осетии появилась одна пациентка с подозрением на коронавирус
Главный врач «Якутской республиканской клинической больницы» Николай Васильев на заседании оперативного штаба сообщил, что из 15 пациентов инфекционного отделения с диагнозом «коронавирус» шесть признаны выздоровевшими. Повторные анализы из Новосибирска показали отрицательный результат.
Читайте также: В Якутске выписали первого излечившегося от коронавируса
Тайгинская швейная фабрика в Кузбассе начала выпускать медицинские маски. Маски шьются из нетканого материала спанбонда. Они многоразовые, но после использования их нужно стирать в мыльном растворе воды.
«Коллектив работает без обеда и выходных и шьёт 500 масок в день. Любой желающий может прийти на фабрику и приобрести маску», — отмечает оперштаб.
Подробности в материале: Без обеда и выходных шьют маски сотрудники швейной фабрики в Кузбассе
Игроки, тренерский штаб и руководство ФК «Зенит» выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и клю