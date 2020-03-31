Москва, 31 марта, 2020, 10:08 — ИА Регнум. Сегодня, 30 марта, на специальной онлайн платформе MIPTV Online+ стартовал международный рынок контента. MIPTV должен был пройти с 30 марта по 2 апреля в Каннах, но был отменен из-за быстро развивающейся ситуации с коронавирусом. Тем не менее, организатор мероприятия Reed MIDEM смог оперативно предложить аккредитованным участникам альтернативный способ работы. С помощью интерактивной базы можно поддержать общение с международными партнерами, установить новые контакты, узнать новости рынка и познакомиться с новинками индустрии. На онлайн платформе для просмотра доступны презентации игровых сериалов, различных проектов для детей, телевизионных шоу. Кроме того, оставшиеся дома эксперты выходят на видеосвязь в реальном времени, чтобы не только выступить перед интернет-аудиторией, но и ответить на вопросы.

Как сообщает компания «Экспоконтент» — официальный представитель Reed Midem в России, Украине и СНГ — в этом году на MIPTV зарегистрировано 119 компаний из России, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Казахстана, Украины. Россию представляет 87 российских компаний — телеканалы, дистрибьюторы, онлайн-платформы, анимационные студии и проч. Генеральный директор «Экспоконтент» Александра Модестова отметила, что для Reed Midem важно сохранить предоставляемые рынком возможности. Она поделилась уверенностью, что необычный формат мероприятия не помешает компаниям из России и СНГ с пользой провести MIPTV в новом формате, а российскому сериалу «Рикошет» от канала НТВ быть достойно представленным в финале MIPTV Drama Buyers Summit и покорить зарубежную аудиторию.