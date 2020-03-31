Москва, 31 марта, 2020, 10:08 — ИА Регнум. Участники конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства подключились к общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе. Они оказывают помощь пенсионерам, создают чаты поддержи туристов в мессенджерах, проводят бесплатные онлайн-уроки.

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Мастера гостеприимства» Наталия Васильева

Алиева Елена — финалистка конкурса «Мастера гостеприимства» из Москвы, автор проекта «Заслуженный отдых». «Заслуженный отдых» — это выездные краткосрочные развивающие программы для людей старшего возраста, позволяющие путешествовать в компании сверстников. Елена придумала альтернативный вариант для саморазвития людей старше 60 лет.

«Мы запустили фотомарафон — бесплатные онлайн-уроки фотографии на мобильный телефон на платформе zoom. 10 ежедневных уроков, 20 участников старше 60 лет, ежедневные домашние задания, поддержка в группе WhatsApp и все это, не выходя из квартир», — рассказала Елена.

Алиева Елена

Участница конкурса Инна Удовенко из Ростова-на-Дону разрабатывает антикризисные предложения для тех, кто приобрел невозвратные билеты на юг России. Инна является членом «Ассоциации профессионалов Индустрии гостеприимства» Ростовской области (АпИГ), а также членом сообщества «Туроператоры Вольного Дона».

«Мы вводим меры по онлайн-продвижению достопримечательностей Ростовской области среди потребителей, помогаем с планированием отдыха туристам на будущий период после снятия всех мер предосторожности. Мы оказываем психологическую помощь коллегам из других туристических компаний, информационную помощь. Занимаемся подготовкой антикризисного предложения для тех, кто приобрел невозвратные билеты на юг России и Ростовскую область, но столкнулся с отменой туров в связи с закрытием некоторых музеев и других объектов показа в связи с карантином», — рассказала Инна.

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Мастера гостеприимства» Инна Удовенко

Участник из Нижнекамска ФанисКадыров помогает в центральной мечети «Джамиг».

"В мечети мы отменили коллективные молитвы, утвердили переход уроков и проповедей в онлайн-режим. Мы ежедневно проводим дезинфекцию всех помещений», — рассказывает Фанис.

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Мастера гостеприимства» Фанис Кадыров

Фанис также помогает продуктами или решением бытовых задач малоимущим и нуждающимся в помощи семьям, занимается мониторингом состояния и поддержкой пожилых людей. С целью морально-психологической и гуманитарной поддержки молодёжный отдел Нижнекамской мечети «Джамиг» организовал раздачу продуктовых наборов нуждающимся, инвалидам и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Роман Корчигин из города Елизово Камчатского края обеспечивает необходимыми вещами пенсионеров. Роман является заместителем директора по познавательному туризму в Кроноцком государственном заповеднике. В заповеднике работает 3 отряда пенсионеров по 10−20 человек. В условиях пандемии он обеспечивает отряды масками, санитайзерами, в планах также обеспечение питанием, транспортом при самоизоляции.

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Мастера гостеприимства» Роман Корчигин

Виктория Рашина из города Домодедово — профессиональный юрист в области туризма — оказывает помощь всем, кто оказался в тяжелой ситуации.

«Я открыла дополнительный чат помощи туристам , где бесплатно можно получить консультацию — как вернуть деньги за тур, билет и прочее. Также консультирую по отмене организованных туров для детей по России», — поделилась Виктория.

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Мастера гостеприимства» Виктория Рашина

В рамках самоизоляции «Мастера гостеприимства» проводят вебинары и онлайн-экскурсии для всех, кто остался дома. Так, участник тульского полуфинала, основатель серии бесплатных мобильных путеводителей TopTripTrip.com Андрей Сулейков провел прямой эфир на тему «Контент-маркетинг для продвижения гостеприимства» для всех участников конкурса. А конкурсантка из Керчи Наталия Васильева присоединилась к проекту виртуальных туров и проведет инстаграм-экскурсию по родному региону.

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Мастера гостеприимства» Андрей Сулейков