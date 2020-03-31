«Мастера гостеприимства» присоединились к борьбе с пандемией коронавируса
Москва, 31 марта, 2020, 10:08 — ИА Регнум. Участники конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства подключились к общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе. Они оказывают помощь пенсионерам, создают чаты поддержи туристов в мессенджерах, проводят бесплатные онлайн-уроки.
Алиева Елена — финалистка конкурса «Мастера гостеприимства» из Москвы, автор проекта «Заслуженный отдых». «Заслуженный отдых» — это выездные краткосрочные развивающие программы для людей старшего возраста, позволяющие путешествовать в компании сверстников. Елена придумала альтернативный вариант для саморазвития людей старше 60 лет.
Участница конкурса Инна Удовенко из Ростова-на-Дону разрабатывает антикризисные предложения для тех, кто приобрел невозвратные билеты на юг России. Инна является членом «Ассоциации профессионалов Индустрии гостеприимства» Ростовской области (АпИГ), а также членом сообщества «Туроператоры Вольного Дона».
Участник из Нижнекамска ФанисКадыров помогает в центральной мечети «Джамиг».
Фанис также помогает продуктами или решением бытовых задач малоимущим и нуждающимся в помощи семьям, занимается мониторингом состояния и поддержкой пожилых людей. С целью морально-психологической и гуманитарной поддержки молодёжный отдел Нижнекамской мечети «Джамиг» организовал раздачу продуктовых наборов нуждающимся, инвалидам и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Роман Корчигин из города Елизово Камчатского края обеспечивает необходимыми вещами пенсионеров. Роман является заместителем директора по познавательному туризму в Кроноцком государственном заповеднике. В заповеднике работает 3 отряда пенсионеров по 10−20 человек. В условиях пандемии он обеспечивает отряды масками, санитайзерами, в планах также обеспечение питанием, транспортом при самоизоляции.
Виктория Рашина из города Домодедово — профессиональный юрист в области туризма — оказывает помощь всем, кто оказался в тяжелой ситуации.
В рамках самоизоляции «Мастера гостеприимства» проводят вебинары и онлайн-экскурсии для всех, кто остался дома. Так, участник тульского полуфинала, основатель серии бесплатных мобильных путеводителей TopTripTrip.com Андрей Сулейков провел прямой эфир на тему «Контент-маркетинг для продвижения гостеприимства» для всех участников конкурса. А конкурсантка из Керчи Наталия Васильева присоединилась к проекту виртуальных туров и проведет инстаграм-экскурсию по родному региону.