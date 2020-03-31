Ярославль, 31 марта, 2020, 10:00 — ИА Регнум. В Ярославской области при храмах создаются волонтерские группы для помощи пожилым прихожанам в период эпидемии. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославской епархии.

Http://yareparhia.ru/ Успенский собор в Ярославле

«В период распространения коронавирусной инфекции к группе риска относятся пожилые люди. Такие пожилые прихожане имеются на каждом приходе. И чтобы облегчить их условия жизни, приходские общины призывают прихожан стать волонтерами, которые будут закупать и доставлять продукты, лекарства, средства личной гигиены», — сообщили в Ярославской митрополии.

Решение о создании приходских волонтерских групп приняла рабочая группа Ярославской епархии по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

Волонтерские группы для помощи пожилым людям в Ярославской области создаются региональными и местными властями, общественными организациями и благотворительными фондами.