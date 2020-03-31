Оренбург, 31 марта, 2020, 08:51 — ИА Регнум. В Оренбурге санобработке подвергли подъезды многоквартирных домов, в которых находились граждане, зараженные коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга В Оренбурге продезинфицировали подъезды многоквартирных домов

Продезинфицировано четыре дома. Кроме того, обработан пункт приема платежей, находившийся поблизости.

Напомним, в Оренбургской области лабораторно подтверждено семь случаев коронавируса. Один из них завершился летальным исходом.