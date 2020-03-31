Барнаул, 31 марта, 2020, 08:33 — ИА Регнум. Алтайские власти продолжают закрывать крупные торговые организации в рамках принимаемых в регионе мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Судя по данным регионального оперативного штаба, за последние сутки число закрывшихся в регионе торговых центров удвоилось (с 10 до 22), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Один из работающих торговых центров в Барнауле. 28 марта 2020 года.

Также закрылись 35 парков аттракционов, 56 ночных заведений, 37 кинозалов, 49 детских игровых комнат, 1028 досуговых центров, 506 объектов спортивного назначения и 1608 ТЦ (магазинов) непродовольственной направленности.

Как заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко, сегодня, 31 марта, в крае начнутся проверки соблюдения ограничительных мероприятий, участвовать в них будут более 200 специалистов данного надзорного ведомства.

Причём Пащенко не исключила, что если вдруг торговые учреждения будут категорически отказываться от приостановки, то их деятельность придётся приостанавливать принудительно.

«Опечатывать помещения, вводить временный запрет на пять суток и передавать в суды материалы на приостановку деятельности», — отметила Ирина Пащенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности из-за мировой эпидемии коронавируса в Алтайском крае ввели с 18 марта. С 26 марта стал действовать указ губернатора Виктора Томенко об ограничительных мероприятиях. Но даже после того, как сутки спустя в документ внесли уточняющие поправки, крупнейшие торговые центры региона продолжали работать.

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