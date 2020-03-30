Тирасполь, 30 марта, 2020, 23:52 — ИА Регнум. Власти Приднестровья обвинили Молдавию в намеренном блокировании ввоза лекарств на территорию ПМР. Как заявил эксперт RTAСергей Чебан, в условиях пандемии ситуация выглядит максимально скверно, передает ИА REGNUM.

Army.md Молдавские солдаты

На минувшей неделе приднестровские поставщики фармакологической продукции пожаловались на возникшие сложности при импорте медикаментов. Приднестровские СМИ сообщают о том, что несколько автомобилей с лекарственными средствами по каким-то причинам простояли около недели на молдавско-украинской границе. Лишь после вовлечения политиков, а также участников переговорного процесса данный вопрос удалось решить, и автомобили, наконец, заехали в Приднестровье.

«Известно, что тематика импорта медпрепаратов уже несколько лет является поводом для взаимных упреков сторон, преимущественно в рамках реализуемого Кишиневом и Киевом проекта по организации цепи совместных пунктов пропуска на общей границе, включая приднестровский сегмент, — отмечает Чебан. — Скудные сводки с полей переговорного процесса доносят сведения о том, что с годами на каждом берегу сложилась своя собственная «потребительская корзина» медицинской продукции, которая, к слову, весьма выгодна населению. Как показывает практика, если человеку нужны современные европейские препараты, то приднестровские жители едут за ними на правый берег, в то время как за бюджетными лекарственными средствами, произведенными в странах СНГ, правобережное население выезжает в Приднестровье».

Эксперт отмечает, что с 16 марта «по всей видимости, после консультаций с Киевом, все украинские пункты пропуска на приднестровском участке государственной границы были закрыты». «Тем самым вероятность проникновения коронавирусной инфекции с неконтролируемого участка границы была сведена к минимуму, а Тирасполю было в очередной раз продемонстрировано, «кто в доме хозяин», — отметил Чебан.

По его словам, есть ощущение, что сюжет с медикаментами может стать лишь первым «черным лебедем», и проблемы вокруг приднестровского импорта будут только нарастать, вынуждая Кишинев отвлекаться от главной эпидемиологической проблемы и регулировать их в ручном режиме. «Складывается ощущение, что принятые наспех политические решения без должного экспертного анализа в итоге могут нанести стране достаточно большой ущерб. Нет сомнений в том, что Тирасполь обязательно воспользуется этой ситуацией. Например, чтобы представить всем участникам переговорного процесса в нужном свете и под нужным углом последствия молдавско-украинского таможенного контроля на приднестровском участке государственной границы. Получается Кишинев не просчитанными действиями лишь усилил позиции администрации региона, усиленно критикующей проект совместного контроля, который и без того сложно реализуется уже третий год», — подчеркнул эксперт.

«Очередное обострение в отношениях двух берегов Днестра демонстрирует изъяны и несовершенство молдавской системы, которая не в состоянии абсорбировать приднестровский импорт. В таких условиях только самые смелые могут рассуждать о поглощении региона в целом на нынешнем этапе», — подвел итог Сергей Чебан.