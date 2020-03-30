Женева, Швейцария, 30 марта, 2020, 23:06 — ИА Регнум. Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире составляет 693 224, такие данные 30 марта опубликованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в ежедневном информационном бюллетене.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

По данным ВОЗ, за прошедшие сутки количество выявленных случаев заражения COVID-19 составило 58 411, количество случаев летального исхода за сутки зафиксировано 3215.

Общее число погибших от заболевания, вызванного в результате заражения коронавирусом, в мире составило 33 106 человек.

Больше всего заразившихся и погибших зарегистрировано в европейском регионе — 21 757 подтверждённых случаев заражения и 23 962 случая смерти. По странам первое место по количеству официально выявленных случаев заражения занимает США, здесь подтверждено 122 653 случая. На втором месте Италия, где подтверждено 97 689 случаев, на третьем месте Китай, где официально зарегистрировано 82 447 случаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Южной Америке количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 15 тысяч.