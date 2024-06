Лос-Анджелес, США, 30 марта, 2020, 22:50 — ИА Регнум. Дуэйн Джонсон в ходе общения с фанатами в социальных сетях подтвердил слухи о том, что проект сиквела боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» уже находится в стадии производства. Об этом 31 марта сообщил портал We Got This Covered.

Eva Rinaldi Дуэйн «Скала» Джонсон

«Сейчас мы разрабатываем следующий фильм, следующую картину, и я очень взволнован этим», — написал Джонсон, добавив, что команде проекта сейчас нужно придумать, в каком творческом направлении ей двигаться.

Фильм «Хоббс и Шоу» — спин-офф, выпущенный в рамках франшизы «Форсаж». Премьера картины состоялась 1 августа 2019 года, главные роли в ней исполнили Дуэйн Джонсон иДжейсон Стэйтем.