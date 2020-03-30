Сыктывкар, 30 марта, 2020, 22:08 — ИА Регнум. В Коми врачи и медсестры получат выплату за особые условия труда, связанные с рисками заражения кронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, врачи скорой медицинской помощи получат 37 220 рублей; врачи, оказывающие медико-санитарную помощь в стационарных условиях, в том числе врачи-инфекционисты, врачи анестезиологи-реаниматологи — 46 525 рублей; врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (врач-инфекционист, врач общей практики, педиатр, терапевт, пульмонолог) — 37 220 рублей.

Выплаты также предусмотрены среднему медперсоналу, участвующему в оказании скорой медицинской или медикосанитарной помощи в условиях стационара, а также фельдшерам.

Деньги будут выплачиваться в составе заработной платы за фактически отработанное время, начиная с 16 марта 2020 года, из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми выявлено семь случаев заражения коронавирусом. Один пациент выздоровел. Под медицинским наблюдением находятся 1965 человек, в том числе: 1030 человек прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, 935 контактировали с заболевшими. 23 человека госпитализировано с респираторными заболеваниями, 26 находятся в обсерваторах.