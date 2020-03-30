Берлин, 30 марта, 2020, 21:09 — ИА Регнум. Очередной, третий, тест федерального канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус оказался отрицательным, сообщает 30 марта DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Заявление по этому поводу сделал официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт. По его словам, Меркель продолжит в ближайшие дни выполнять свои служебные обязанности.

Напомним, с 22 марта глава правительства Германии находится на карантине у себя дома. Эти меры были приняты после того, как стало известно о её контакте с инфицированным вирусом SARS-CoV-2.