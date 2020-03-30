Ярославль, 30 марта, 2020, 18:34 — ИА Регнум. В Ярославской области три крупные компании приостановили плановое техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

City-yaroslavl.ru Осмотр газового оборудования

«В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции «Газпром газораспределение Ярославль» и «ЭнергоГаз» ввели эту меру на срок до 5 апреля, «Росстройгаз» — до 12 апреля», — сообщили в штабе.

Ранее в социальных сетях ярославцы писали о том, что отказываются пускать сотрудников газовых служб в квартиры из-за опасения заразиться. Впрочем, техобслуживание ведут и ряд других фирм, имеющих лицензии.

Работа по осмотру газового оборудования была усилена в области после взрывов газа в Ярославле в 2016 году во Фрунзенском районе и в Дзержинском районе в 2019 году. В результате этих ЧП погибли 8 человек.