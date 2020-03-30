Минск, 30 марта, 2020, 18:25 — ИА Регнум. «Белоруссия обсуждает с МВФ привлечение финансирования для преодоления последствий ухудшения глобальной экономической ситуации», — проинформировала сегодня, 30 марта пресс-служба правительства постсоветской республики.

Bialgroup.com Национальный банк Белоруссии

Совмин и Нацбанк Белоруссии обсуждают с Международным валютным фондом «финансовую поддержку в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса», сказано в официальном сообщении.

«Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который предназначен для оказания странам — членам фонда финансовой помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования», — уточнили в правительстве Белоруссии.

Там также отметили, что ранее фонд заявил о готовности предоставить на эти цели странам со средним уровнем дохода до $40 млрд. В рамках доступа к инструменту быстрого финансирования руководство Белоруссии «может претендовать на сумму, эквивалентную примерно 900 млн долларов США», сказано в сообщении.

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МВФ подтвердил факт переговоров с Минском на тему предоставления Белоруссии финансовой помощи в рамках инструмента быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI). Также сегодня, 30 марта Еврокомиссия анонсировала перенаправление участникам программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство» 140 млн евро на цели минимизации социально-экономических последствий от пандемии COVID-19.

Напомним, 28 марта Госдеп США сообщил о готовности выделить Белоруссии $1,3 млн для борьбы коронавирусом COVID-19. До этого, 23 марта Совмин Белоруссии поручил Минфину выделить в 2020 году из средств республиканского бюджета 2 351 413 белорусских рублей ($891 тыс по нынешнему курсу Нацбанка Белоруссии) на мероприятия по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

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На днях, 27 марта Александр Лукашенко посетил ОАО «Белгипс» в Минском районе и заявил: «Вы, наверное, уже все переболели этим коронавирусом — дай Бог, конечно, чтобы переболели. Когда 60% переболеет, выработается иммунитет, и мы забудем об этом вирусе. Я не делал анализ на коронавирус — может, тоже переболел».

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