Обнинск, Калужская область, 30 марта, 2020, 19:39 — ИА Регнум. 35 волонтёров, готовых оказывать услуги по доставке продуктов питания и лекарств пожилым людям старше 65 лет в рамках особого режима, зарегистрированы на территории Обнинска Калужской области. Об этом 30 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации начальника отдела по делам молодежи городской администрации Дмитрий Казаков.

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С 26 марта в штаб волонтёров Обнинска поступили 23 заявки о доставке продуктов питания и лекарств. Пять заявок поступили в выходные дни: три — консультационного характера, две заявки — по доставке продуктов и лекарств.

«Всего из 23 заявок по шесть проконсультировали, а 17 — касались доставки продуктов питания, лекарств, в том числе, лекарств по рецептам», — сказал Дмитрий Казаков.

Выступая на планёрке в администрации Обнинска, Дмитрий Казаков обратил внимание пожилых горожан, что заявку на доставку продуктов питания и лекарств по рецептам можно подать, позвонив по бесплатному телефону «горячей линии».