Минтранс Белоруссии: Минск делает всё для сохранения авиасообщения с РФ
Минск, 30 марта, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Белорусская сторона предпринимает все усилия, чтобы сохранить авиасообщение с Россией, заявил 30 марта директор белорусского департамента по авиации Артём Сикорский, сообщили в пресс-службе минтранса Белоруссии.
Комментируя проблемы авиационной отрасли Белоруссии из-за спада пассажиропотока на фоне пандемии, Сикорский сказал:
В белорусском минтрансе отметили, что ведётся активная работа по возврату граждан в страну. Продолжается работа грузовых авиакомпаний, которые, отметим, участвуют в доставке гуманитарных грузов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта Россия и Белоруссия согласовали порядок действий по вывозу белорусов на родину. Вывоз граждан Белоруссии будет осуществляться наравне с вывозом граждан РФ по эвакуационным спискам.