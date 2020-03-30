Минск, 30 марта, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Белорусская сторона предпринимает все усилия, чтобы сохранить авиасообщение с Россией, заявил 30 марта директор белорусского департамента по авиации Артём Сикорский, сообщили в пресс-службе минтранса Белоруссии.

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Комментируя проблемы авиационной отрасли Белоруссии из-за спада пассажиропотока на фоне пандемии, Сикорский сказал:

«Гражданская авиация имеет решающее значение для развития бизнеса и торговли, а также гуманитарного взаимодействия, поэтому департамент по авиации совместно с авиакомпанией «Белавиа» и министерством иностранных дел принимает все усилия по сохранению воздушного сообщения с Москвой».

В белорусском минтрансе отметили, что ведётся активная работа по возврату граждан в страну. Продолжается работа грузовых авиакомпаний, которые, отметим, участвуют в доставке гуманитарных грузов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта Россия и Белоруссия согласовали порядок действий по вывозу белорусов на родину. Вывоз граждан Белоруссии будет осуществляться наравне с вывозом граждан РФ по эвакуационным спискам.