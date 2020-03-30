Москва, 30 марта, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Во время вынужденных каникул главное поддержать реальный сектор экономики и потребительский спрос. Об этом 30 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

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«Экономика, это система национального хозяйства, ориентированная на конечного потребителя. На конечного! Потребление является целью любой экономической деятельности. Что мы будем потреблять, если потребитель закончится? Будем потреблять сферу услуг? Мы будем потреблять услуги рестораторов? Туризм? Ничего мы этого потреблять не будем, мы будем потреблять конкретный продукт, конкретные штаны, телевизоры, кровати и так далее», — пояснил Кричевский.

По его словам, не все, кто претендует сейчас на поддержку, её достойны. И если бизнес закроется, «значит, грош вам цена как бизнесмену».

Экономист напомнил, что кризисы бывают не только в России, но и в Америке, и в Европе. А сегодняшний кризис является общим.

«Две цели, которые сегодня требуют приоритетной поддержки, — производственный сектор и поддержка потребительского спроса. Потому что когда производитель делает свою кровать, они не могут её продать, — у людей нет денег. Надо поддерживать спрос, надо освобождать людей от непосильных трат, в первую очередь, это ипотека семей с детьми, потому что ипотекой сегодня поражены в основном семьи с детьми. И тут либо надо снижать ставку, либо объявлять каникулы. Банкиры завоют?! Чистая прибыль их по итогам прошлого года — триллион девятьсот миллиардов. Пусть они воют, банковское дело — это часть инфраструктуры экономики. Ребята, вы не Кипр, вы инфраструктура!» — заявил эксперт.