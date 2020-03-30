Ново-Огарево, Московская область, 30 марта, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации заявил, что нарушение гражданами режима карантина является преступной халатностью, и власти на местах должны именно так к этому и относится. Об этом глава государства сказал сегодня, 30 марта, в ходе онлайн-совещания со своими полномочными представителями в федеральных округах.

Kremlin.ru Владимир Путин во время осмотра больницы в Коммунарке

Напомним, что карантин и самоизолция граждан являются основными сдерживающими мерами распространения коронавирусной инфекции.

Однако среди граждан есть те, кто совершенно безответственно относится к пандемии коронавирусной инфекции и не соблюдает предписанных властями мер.