Ярославль, 30 марта, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков и его заместители в апреле проведут прием граждан, но не лично, а через системы видеосвязи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Первый «видеоприем» в мэрии Ярославля

Система нового формата общения граждан с чиновниками прописана в распоряжении мэрии о графике приема граждан в апреле. Ранее власти заявляли о том, что прием приостановлен из-за коронавируса. И вот он возобновлен. Описаны дни и часы приема руководителями мэрии города. Первый такой прием уже состоялся. Владимир Волков общался с жителями из малого зала мэрии.

«В районных администрациях специально для этого были оборудованы интернет-приёмные, чтобы жители практически рядом с домом, не перемещаясь на общественном транспорте, смогли получить квалифицированные консультации по интересующим вопросам», — сообщили в мэрии Ярославля.

На электронный прием к мэру, его заместителем и другим чиновникам нужно записываться по телефонам. В будущем власти планируют, что вести прямой диалог с руководством города жители могут и из дома.