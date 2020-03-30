Киев, 30 марта, 2020, 17:04 — ИА Регнум. Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания сегодня, 30 марта, со второй попытки назначила министром финансов Сергея Марченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

За назначение Марченко в ходе второй попытки проголосовали 256 народных депутатов при 226 необходимых. В первый раз кандидатуру поддержали 223 депутата.

Интересно, что Марченко занимал высокие должности при предыдущей власти — с 2016 года он был заместителем министра финансов Украины, с августа 2018 г. — занимал пост заместителя главы администрации Петра Порошенко.

Ранее сегодня Рада уволила с должности главы минфина Игоря Уманского, назначенного на этот пост лишь 4 марта. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Уманский — это профессионал, которые способен реализовывать долгосрочные реформы, но сейчас страна требует быстрых действий.