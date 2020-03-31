Война: завершилась Верхне-Силезская наступательная операция. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Москва, 31 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 31 марта: завершилась Верхне-Силезская наступательная операция.
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31 марта 1945 года завершилась Верхне-Силезская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта. Полностью завершено освобождение территории будущей Польской Народной Республики.
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