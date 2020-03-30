Ярославль, 30 марта, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Известные ярославцы обратились к жителям области с просьбой ответственно отнестись к ситуации с коронавирусной инфекцией и максимально сократить контакты. Обращения появляются в социальных сетях и СМИ.

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«Нужно оставаться дома. Здоровье ваших детей, ваших родителей сейчас важнее всего! Стоит потерпеть, и сократить количество выходов на улицу до минимума. Да, это тяжело находиться в четырех стенах, но это нужно сделать, нужно перетерпеть, переломить себя в этих вопросах. Здоровье важнее! — сказал тренер ярославского ХК «Локомотив» Дмитрий Красоткин.

«Дорогие друзья, призываю вас — оставайтесь дома, не выходите на улицу без надобности. Выходя на улицу, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь близких вам людей. Помогите врачам — оставайтесь дома!» — обратился к ярославцам вратарь ярославского футбольного клуба «Шинник» Дмитрий Яшин.

«Чем точнее мы будем исполнять режим самоизоляции, тем быстрее сумеем победить эту страшную пандемию, и тогда ее последствия (в том числе экономические), которые в любом случае будут тяжелыми, возможно, окажутся менее катастрофическими. Давайте останемся дома. А если вам все же придется выйти из дома, то не стоит бравировать: в очереди в магазине встаньте в полутора метрах от другого покупателя, не боясь показаться трусливым и мнительным, не отвечайте на рукопожатие встреченного знакомого. Да, неловко, да, непривычно, но надо», — сказал заслуженный учитель России Михаил Нянковский.

«Я, Руслан Халюзов, призываю всех оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию, беречь себя, беречь своих близких, а самое главное — беречь тех незнакомых людей, которых мы можем подвергать опасности, выходя из дома. Берегите окружающий мир и людей, которые живут вокруг вас. Будьте счастливы и, самое главное, здоровы! Берегите себя!», — сказал актер театра им. Ф.Г. Волкова Руслан Халюзов.

«Я человек очень подвижный, я не могу сидеть в одной точке. Но сейчас я вижу, что опасность коронавируса очень велика. Нельзя относится к ней легкомысленно. Оказалось, что у коронавируса нет возраста, опасность болезни есть как и у пожилых, так и у молодых. Но я уверен на 100 процентов, что если мы выполним все предписания, если мы сократим до минимума наше общение, мы остановим эпидемию. Я сам сяду и буду сидеть. Это грустно, это скучно, это тяжело, но это необходимо. Я прошу вас потерпеть. Зато представьте, какая потом будет весна, когда мы все вместе выйдем из заточения? Это будет наш общий праздник, наша общая победа над болезнью, — сказал актер театра и кино, директор Ярославского камерного театра Юрий Ваксман.