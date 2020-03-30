Санкт-Петербург, 30 марта, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Настоятель храма святого Николая Чудотворца на Коломяжском проспекте в Петербурге протоиерей Владислав Анцибор направил в адрес митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского прошение о снятии с него сана в связи с существенными переменами в мировоззрении. Текст обращения настоятель выложил на своей личной странице в социальной сети.

Фото: https://instagram.com/antsiborit Обращение протоиерея.

В своем обращении 47-летний протоиерей Владислав Анцибор написал, что слагает с себя сан священника Русской Православной Церкви и больше не считает себя ни членом данной церкви, ни членом иного религиозного объединения.

«Все внутренние канонические действия в отношении меня прошу осуществлять в мое отсутствие, поскольку считаю их ничтожными, в т. ч. и в юридическом аспекте», — говорится в письме.

О своем решении священнослужитель не предупредил ни сотрудников храма, ни прихожан. Однако он рассчитывает, что как руководитель юридического лица ПМРО «Приход храма святителя Николая…», сможет передать дела назначенным представителям Санкт-Петербургской епархии с 5 апреля.

За день до того, как официально уведомить электронным письмом петербургскую епархию, протоиерей написал на своей странице в социальной сети пост в котором объяснил свой поступок.

По словам священослужителя, изначальная позиция петербургского митрополита по поводу мер, введённых городскими властями по противодействию распространения коронавируса, показалась ему безответственной. До того как светским и церковным властям удалось прийти к общему консенсусу, случившийся спор лишний раз дал ему понять, что «интенция и чаяния религиозных людей ему стали чужды».

«Смысл взаимодействовать с ними остался один — личная экономическая выгода, основанная даже не на недоговорках, а на вранье. И длится это уже продолжительное время», — написал в своём блоге протоиерей.

Как отметил настоятель храма, несмотря на то, что он осознает возложенную на него ответственность перед прихожанами и важность своего решения, по его собственному признанию, психика уже не выдерживает таких коллизий.