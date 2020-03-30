Москва, 30 марта, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Исключением из списка непродовольственных товаров первой необходимости табака борются не с сигаретами, а с курильщиками. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сигареты

Парламентарий подверг критике исключение табачных изделий из перечня непродовольственных товаров первой необходимости, которыми можно торговать в нерабочую неделю (с 30 марта по 5 апреля). Накануне правительство РФ опубликовало измененные списки таких товаров.

«Всегда не согласен, когда борются не с курением, а с курильщиками. Из списка непродовольственных товаров первой необходимости исключен табак. Что, теперь курильщики от своей привычки откажутся? Наивные надежды!» — возмущен Миронов.

Он предостерегает власти от табачных бунтов.

«К эпидемии нам только табачных бунтов не хватало. А подобные решения их только провоцируют», — полагает Миронов.

Он призвал «срочно исправить эту очевидную ошибку и скорректировать список товаров, которые должны быть доступны, несмотря на все меры карантинного характера».