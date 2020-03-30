«Это война» — костромской губернатор упрекнул жителей в беспечности
Кострома, 30 марта, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников упрекнул горожан в несознательном поведении в условиях пандемии коронавируса. О недовольстве костромичами, не соблюдающими рекомендации, глава региона заявил на еженедельном совещании в областной администрации 30 марта.
В выходные на улицах, набережной и в парках Костромы было много компаний молодежи, родителей с детьми и пожилых людей. Горожане не старались соблюдать безопасную дистанцию, а люди в масках составляли, скорее, исключение, чем правило.
О первом заболевшем COVID-19 в Костромской области стало известно в субботу, 28 марта. Положительный результат дал тест, взятый у костромского подростка, вернувшегося из Англии 21 марта.
По данным на 29 марта, в Костромской области под врачебным наблюдением находилось 665 человек. Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию обследовали 585 человек, новых случаев заболевания не выявлено.
В области принят ряд серьезных ограничительных мер — в регионе закрыты развлекательные учреждения, салоны красоты, общепит, объекты розничной торговли за исключением аптек, продуктовых магазинов и точек, продающих товары первой необходимости. О необходимости соблюдения базовых предосторожностей горожанам сообщают по громкой связи — по Костроме ездят полицейские машины с правоохранителями, призывающими граждан ограничить пребывание на улице.