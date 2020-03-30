Красногорск, 30 марта, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал с пониманием отнестись к действиям полицейских, накануне объявлявших на улицах региона о введении режима «комендантского часа». Кадры с заявлением Воробьёва опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

Антон Привальский ИА Красная Весна Полиция

«Я прошу с пониманием относиться к тому, что офицеры беспокоятся о жителях, о людях, беспокоятся о врачах, которые принимают этих больных», — сказал Воробьёв.

Губернатор призвал «знатоков юриспруденции» не спекулировать на этой теме. Он подчеркнул, что сотрудники полиции выполняют «очень важную, сложную работу».