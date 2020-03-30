Ярославль, 30 марта, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Главный пульмонолог Ярославской области Николай Поярков считает оправданными меры властей по предотвращению распространения коронавируса. Он рассказал, почему необходима самоизоляция.

Yarregion.ru Николай Поярков

«Самоизолироваться от окружающих людей необходимо по нескольким причинам. Во-первых, чтобы не инфицировать опасным вирусом себя, а во-вторых, чтобы не заразить других. Иногда люди не знают, что они уже получили инфекцию. А поскольку инкубационный период составляет не менее двух недель, то, не зная о том, что вирус уже попал в организм, можно заразить окружающих людей. Мы сейчас обсуждаем летальные исходы, случившиеся потому, что несвоевременно были изолированы люди. Те пациенты, которые еще страдают сопутствующими заболеваниями, больше подвержены риску летального исхода», — рассказал Николай Поярков.

По словам Николая Пояркова, обязательно домашний режим во время эпидемии нужно соблюдать пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Но также важно снизить количество контактов и всем остальным.

«В первую очередь самоизоляция важна для людей старше 65 лет, людей имеющих такие заболевания, как сахарный диабет, гипертония, хронические заболевания легких, почек, печени. Именно они чаще всего подвержены не совсем адекватному ответу на внедрение вируса. У них заболевание может развиваться быстро и давать тяжелые осложнения. Но сейчас мы видим, что уже болеют и дети, и люди в возрасте до 40 лет. Вирус достаточно патогенный и изолироваться нужно гражданам всей России. Дистанционное обучение и удаленная работа — это вполне оправданные, адекватные и своевременные меры. Для того, чтобы, изолировав контакт, прервать эту цепочку распространения инфекции», — добавил главный пульмонолог Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области закрыты все развлекательные заведения, торговые центры, рестораны. Новые ограничения вводятся ежедневно.