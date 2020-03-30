Минск, 30 марта, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Минздрав Белоруссии опубликовал обновлённые данные по заражению коронавирусом COVID-19. По сравнению с предыдущей публикацией, численность инфицированных в республике выросла более чем в полтора раза.

Minzdrav.gov.by Министр здравоохранения Республики Беларусь Караник Владимир Степанович

Согласно опубликованным министерством данным от 30 марта, в Белоруссии коронавирусом заразились 152 человека. При этом «выписаны либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным», отметили чиновники.

«Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек», — сказано в официальном сообщении.

Предыдущая публикация официальных данных была 27 марта — тогда сообщалось о 94 инфицированных на территории Белоруссии. Минздрав постсоветской республики задерживает публикацию официальных данных, что нервирует общественность, способствует распространению слухов. Ряд общественных организаций обратились к чиновникам с призывом оперативно публиковать правду о реальной ситуации с COVID-19.

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