Ярославль, 30 марта, 2020, 15:06 — ИА Регнум. В Ярославской области отменен весенний сезон охоты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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Сезон должен был начаться с 11 апреля. Но власти решили, что охотники могут стать распространителями инфекции.

«Ежегодно во время охотничьего сезона в нашу область приезжает много охотников из других субъектов РФ. А сейчас главная задача — предотвратить распространение вируса», — сказал заместитель председателя правительства региона Роман Колесов.

Патрулирование в охотничьих угодьях продолжается в усиленном режиме. Работают 17 антибраконьерских групп, организовано взаимодействие с УМВД области, в рейдах участвуют более 200 производственных инспекторов и общественных помощников.