Кострома, 30 марта, 2020, 14:41 — ИА Регнум. С 1 апреля в Костроме отменяется сезонный запрет на проезд большегрузов по городским дорогам — сообщает администрация Костромы. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Алексей Смирнов.

Владимир Чичилимов Грузовики

На какой срок областной центр открыли для фур, пока не сообщается. Причина снятия ограничений — необходимость обеспечения бесперебойной работы аптек и организаций, выполняющих неотложные работы, оперативного снабжения костромичей медикаментами, едой и жизненно важными товарами.

Весенние ограничения на движение большегрузов по трассам Костромы и Костромской области принимаются каждый год. Весной асфальт наиболее подвержен разрушениям, и в это время власти снижают нагрузку на автомобильные дороги.