Ярославль, 30 марта, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Из Ярославской инфекционной больницы выписана первая пациентка, которой был диагностирован коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном штабе по борьбе с инфекцией. Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница Ярославля 1979 года рождения была госпитализирована после возвращения из Доминиканской республики. Вместе с ней был изолирован и муж, но у него диагноз COVID-19 выявлен не был. Теперь ярославна сама покидает инфекционную больницу.

Департамент здравоохранения ЯО Палата инфекционной больницы в Ярославле

«Первая в регионе пациентка с коронавирусом выздоровела и сегодня выписана из стационара. По ее словам, самочувствие хорошее, жалоб — нет! Девушка поблагодарила лечащего врача и персонал областной инфекционной больницы. Присоединяюсь, мои самые искренние слова благодарности медикам #спасибоврачам», — отметил в социальных сетях губернатор Дмитрий Миронов.

В инфекционной больнице Ярославля остаются еще два пациента с COVID-19. А также житель Москвы, который приехал в Ярославскую область уже больным коронавирусом.

«Есть еще москвич, который, нарушив режим изоляции, приехал с семьей на территорию городского округа Переславль-Залесский. Вопиющая несознательность. Будем разбираться с этим случаем. Протокол о нарушении режима уже составлен», — заявил Дмитрий Миронов.

За два выходных дня в лаборатории Роспотребнадзора прошли проверку тесты еще 196 ярославцев, результаты на COVID-19 отрицательные.