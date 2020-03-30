Салехард, 30 марта, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Ямальским школьникам, получающим бесплатное горячее питание в общеобразовательных учреждениях, с 6 апреля выдадут продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Состав ямальского продуктового набора для школьников

В ЯНАО бесплатное горячее питание получают 56 тыс. детей, или 75% школьников. Это все ученики с 1 по 4 класс, дети-сироты, инвалиды, дети из многодетных или малоимущих семей, ученики 1−11 классов в городах Муравленко и Губкинский, и в сельских школах. Кроме того, бесплатные продуктовые наборы получат около 2,5 тысяч ямальских студентов, имеющих право на бесплатное питание в столовых.

«В наборе — недельный запас продуктов для приготовления полноценного горячего обеда детям, составленный с учетом рекомендаций врачей» , — сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

А именно: крупы, мясные консервы, хлеб, масло сливочное и растительное, овощи и фрукты, чай и конфеты.