Минск, 30 марта, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Ни один военнослужащий белорусской армии не заражён коронавирусом. Об этом 30 марта заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

Минобороны Белоруссии

После доклада Александру Лукашенко он сообщил, что в армии из-за COVID-19 паники нет, и все мероприятия проводятся по плану — в том числе на 10 полигонах с участием 7,5 тыс. военнослужащих. В то же время белорусские санитарно-эпидемиологические службы находятся в повышенной готовности, отметил Хренин.

Напомним, в отличие от соседних стран, Белоруссия не закрывала границы и не объявляла о введении чрезвычайных мер. По официальной информации, в Белоруссии зарегистрировано около сотни случаев заражения новым коронавирусом.

Минздрав Белоруссии не сообщает о смертельных случаях, связанных с COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 30 марта в мире зарегистрирован 724 201 случай заражения коронавирусом, 152 071 случай выздоровления и 34 026 смертей от коронавируса нового типа.

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