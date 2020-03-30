Санкт-Петербург, 30 марта, 2020, 12:47 — ИА Регнум. В одной из квартир многоэтажного дома в Приморском районе Санкт-Петербурга полиция обнаружила и ликвидировала подпольное казино. Об этом в понедельник, 30 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. D7BDE86-43EC-4737-854D-626C9C3FAD89

Об организации подпольного казино в жилой квартире одного из многоэтажных домов на Комендантской площади полиции города стало известно в конце февраля 2020 года. 25 марта правоохранительные органы провели обыск в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, ранее возбужденного ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» УК РФ.

В квартире были обнаружено и изъято 27 игровых автоматов, системные блоки и мониторы для персональных компьютеров и другое оборудование. Помимо этого, были задержаны двое мужчин и женщина в возрасте от 28 до 42 лет. Их подозревают в причастности в совершении данных противоправных действий.

«Установлено, что мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности. По предварительной версии, данные мужчины являлись администраторами незаконного игрового зала», — отмечают в ведомстве.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Старшему из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.