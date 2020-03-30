Барнаул, 30 марта, 2020, 12:40 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где уже выявлен первый случай заражения коронавирусом, по состоянию на 30 марта органы местного самоуправления отчитались, что во исполнение указа губернатора региона Виктора Томенко приостановили работу 10 торговых центров, 21 парка с аттракционами, 30 ночных клубов, 50 детских игровых комнат, 1649 досуговых центров, 488 объектов спортивного назначения и 166 ТЦ (магазинов) непродовольственной направленности. Как следует из информации, опубликованной каналом COVID2019_altairegion, речь идёт о таких городах, как Барнаул, Новоалтайск, Бийск и Рубцовск.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Посетители в одном из торговых центров Барнаула

Как уже сообщало ИА REGNUM, указ об ограничениях в Алтайском крае был подписан 26 марта, спустя сутки в документ были внесены уточняющие поправки. Прямого запрета на закрытие торговых центров там не содержится, и в прошедшие выходные барнаульские ТЦ вовсе на страдали от отсутствия покупателей. Люди активно закупали продовольствие и заходили в другие магазины.

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