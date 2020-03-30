Нижневартовск, Югра, 30 марта, 2020, 11:50 — ИА Регнум. Специалисты ПАО «ФСК ЕЭС» полностью обновили парк выключателей 110 кВ на подстанции 220 кВ «Орбита», которая питает Нижневартовский район Югры. Проект модернизации коммутационного оборудования подстанции 220 кВ «Орбита» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, обошелся компании ФСК в 235 млн. рублей.

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Рабочие за короткий срок заменили выключатели 110 кВ. Благодаря этому, отмечают энергетики, люди, сидящие на самоизоляции в Нижневартовском энергорайоне и предприятия ПАО «НК «Роснефть», будут обеспечены надежными услугами электроснабжения.

В пресс-службе ПАО «ФСК ЕЭС» пояснили, что основным коммутационным оборудованием подстанций являются высоковольтные включатели. Если возникает короткое замыкание, они прерывают ток, предотвращая выход из строя линий электропередачи и подстанционного оборудования.

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Теперь на подстанции 220 кВ «Орбита» (ее мощность составляет 250 МВА), вместо маломасляных выключателей 110 кВ будут работать восемь современных элегазовых аналогов. Они более надежны и служат гораздо дольше предшественников, более 30 лет. Также новые выключатели экономичны в обслуживании и у них расширен температурный диапазон до — 60 оС. Последний, восьмой выключатель, будет установлен в ближайшие дни.

Сейчас подстанция «Орбита» наряду с подстанцией 220 кВ «Мирная» обеспечивает электроснабжение потребителей Нижневартовского района Югры. Также от нее питаются предприятие «Самотлорнефтегаз», которое ведет разработку крупнейшего в России нефтяного месторождения.