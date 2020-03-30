Ярославль, 30 марта, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Часть депутатов Ярославской областной думы не придут на заседание 31 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом заксобрании.

Duma.yar.ru Александр Гончаров

Речь идет о депутатах старшего возраста. Согласно указу губернатора Дмитрия Миронова, лицам старше 65 лет в «неделю выходных» нужно остаться дома. Как пояснили в областной думе, на депутатов указ не распространяется, так как дума — это орган власти.

Между тем часть депутатов уже приняли решение не посещать заседание 31 марта. Это депутаты Александр Киселев, Александр Гончаров, Михаил Боровицкий. Возможно, их примеру последует и бывший мэр Ярославля, зампред думы Виктор Волончунас, а также другой заместитель председателя Николай Александрычев.

А вот 70-летний председатель фракции КПРФ Александр Воробьев намерен прийти на заседание. Он планирует задать исполнительной власти вопросы о мерах, применяемых против распространения эпидемии.

Известно, что некоторые депутаты придут на заседание в масках. Перед началом сессии у них измерят температуру.