Тюмень, 30 марта, 2020, 11:15 — ИА Регнум. На улицы тюменских городов вышел «Карантинный патруль», в котором участвуют студенты вузов и колледжей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в штабе регионального отделения «Молодой гвардии».

Пресс-служба ТРО ВОО «Молодая Гвардия» «Карантинный патруль» на улицах Тюмени

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об обязательной самоизоляции людей пожилого возраста. Но не все пенсионеры готовы следовать предписанию, и на улицах тюменских городов по-прежнему немало людей старшего возраста.

«Пенсионеры находятся в группе риска заболевания коронавирусом COVID-19. Мы должны использовать все методы убеждения людей старшего поколения, чтобы они оставались дома. Тем более, что для пенсионеров работают волонтёры, которые могут доставить продукты, лекарство и всё необходимое прямо на дом», — прокомментировал идею работы патруля руководитель тюменского регионального отделения «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев.

«Карантинный патруль» работает возле торговых точек и в других людных местах. Молодые активисты информируют пенсионеров об опасности нахождения на улице и о возможности бесплатной доставки продуктов и лекарств домой. Достаточно позвонить по номеру 8−800−201−41−41 и продиктовать список.

Первые патрули вышли с 28 марта на улицы Тюмени и Тобольска, с 30 марта они начнут работу в Заводоуковске, Ишиме и Ялуторовске.