Костромские ювелиры выпустили подвеску «коронавирус»
Кострома, 30 марта, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Ювелирная компания из Костромы выпустила подвесу из серебра в виде коронавируса — сообщает корреспондент ИА REGNUM. Идея принадлежит бренду «Доктор Воробьев», специализирующемуся на выпуске украшений на научную и медицинскую тематику.
Часть пользователей Instagram не оценила идею — ювелиров упрекали в желании заработать на пандемии и создать «культ вирусу, который уносит жизни». Однако, по информации бренда, подвеска стала одним из самых востребованных изделий компании.
Это не первая попытка костромского бизнеса адаптироваться к жизни в условиях COVID-19. Так, после начала пандемии костромской дизайнер Анастасия Барсукова наладила выпуск гламурных масок для лица. Многоразовые средства защиты оранжевого, зеленого, бежевого и черного цветов имели немалый успех. Ранее отвечая на вопрос ИА REGNUM о состоянии костромского бизнеса, руководитель костромского центра развития и продюсирования малого бизнеса «Амплитуда роста» Айгюль Саидова отметила рост активности коучей и бизнес-тренеров, предлагающих услуги по переводу бизнеса и мероприятий в онлайн».