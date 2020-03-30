Кострома, 30 марта, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Ювелирная компания из Костромы выпустила подвесу из серебра в виде коронавируса — сообщает корреспондент ИА REGNUM. Идея принадлежит бренду «Доктор Воробьев», специализирующемуся на выпуске украшений на научную и медицинскую тематику.

Doctorvorobev.ru Подвеска «коронавирус»

«Можно относиться к нему скептически, можно паниковать, можно принимать превентивные меры — но факт остается фактом, коронавирус точно войдет в историю! Кулон для тех, кто силен духом, для тех, кто вносит ежедневный вклад в борьбу с этим маленьким вредителем или уже победил его и хочет оставить в памяти это событие мирового масштаба», — говорится на странице бренда в Instagram.

Часть пользователей Instagram не оценила идею — ювелиров упрекали в желании заработать на пандемии и создать «культ вирусу, который уносит жизни». Однако, по информации бренда, подвеска стала одним из самых востребованных изделий компании.

Это не первая попытка костромского бизнеса адаптироваться к жизни в условиях COVID-19. Так, после начала пандемии костромской дизайнер Анастасия Барсукова наладила выпуск гламурных масок для лица. Многоразовые средства защиты оранжевого, зеленого, бежевого и черного цветов имели немалый успех. Ранее отвечая на вопрос ИА REGNUM о состоянии костромского бизнеса, руководитель костромского центра развития и продюсирования малого бизнеса «Амплитуда роста» Айгюль Саидова отметила рост активности коучей и бизнес-тренеров, предлагающих услуги по переводу бизнеса и мероприятий в онлайн».