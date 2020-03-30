Москва, 30 марта, 2020, 11:24 — ИА Регнум. ИА REGNUM 27 марта опубликовало эксклюзивный комментарий сербского политолога Стевана Гайича, посвящённый смене правительства сепаратистского Косово (Мнение: Трамп закрывает «косовский проект» Клинтонов). В тот же день фрагмент этого материала, включая прямые цитаты, появился на сайте NewsFront.info с минимально изменённым заголовком («Эксперт: Трамп закрывает «косовский проект» Клинтонов») без ссылки на оригинал.

Цитата с сайта news-front.info Статья «Эксперт: Трамп закрывает «косовский проект» Клинтонов» на news-front.info

Попытки объяснить руководству News Front недопустимость подобных действий успеха не возымели. Соответственно, ИА REGNUM заявляет: портал NewsFront.info присвоил наш материал, совершив акт прямого плагиата.