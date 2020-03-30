Ижевск, 30 марта, 2020, 11:02 — ИА Регнум. Предприятия Удмуртии наращивают объём выпуска медицинских масок. Об этом заявил на оперативном совещании в правительстве региона министр промышленности и торговли Виктор Лашкарёв.

Пресс-служба правительства Удмуртии Совещание удмуртского правительства 30 марта

Сегодня республиканские предприятия выпускают 110 тыс. масок в сутки. К началу следующей недели удвоит выпуск масок предприятие «Локомотив», к производству масок подключатся и другие предприятия.

К концу следующей недели объем выпуска средств индивидуальной защиты планируют довести до 500 тыс. штук в сутки. Это полностью закроет внутреннюю потребность республики в медицинских масках.

ИА REGNUM напоминает, в первую очередь медицинскими масками обеспечиваются врачи, а также сотрудники организаций, которые находятся в постоянном контакте с людьми: это работники МФЦ, общественного транспорта, продавцы аптек и магазинов. Ежесуточная потребность республики в медицинских масках составляет 300 тыс. штук.