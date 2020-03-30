Нальчик, 30 марта, 2020, 10:48 — ИА Регнум. Один из крупнейших отелей Кабардино-Балкарии «Синд­ика», принадлежащий сенатору от региона, бывшему главе республики Арсену Канокову, будет передан в распоряжение минздрава региона. Об этом представитель Кабардино-Балкарии в Совете Федерации сообщил 29 марта на своей странице в Instagram.

«Понимая всю сложность ситуации с коронавирусом в мире и в стране, решил внести свой вклад в борьбу с эпидемией — интур-отель «Синд­ика» и лечебно-оздор­овительный комплекс на 160 коек в случае необходимости будут переданы в распоря­жение минздрава КБР для размещения забол­евших», — написал Коков.

https://www.instagram.com/p/B-SI5rZBczy/

Он также проинформировал, что в настоящее время ведутся переговоры с бизнесменами из Китая о закупке ап­паратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и специа­льного оборудования для проведения тестов на коронавирус. Будут также закуплены и до конца текущей недели поставлены в регион 100 тыс. медицинских масок. Они будут розданы людям бесплатно, подчеркнул Арсен Каноков.

Интур-отель «Синдика» представляет собой восьмиэтажное здание в Нальчике, состоящее из 95 номеров. Напомним, в Кабардино-Балкарии в настоящее время выявлен коронавирус у четырех человек.