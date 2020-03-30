Ярославль, 30 марта, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля проводит рейды по торговым центрам и предприятиям общественного питания, чтобы проконтролировать исполнение указа губернатора о карантинных мерах. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Проверка торговых центров в Ярославле

С 28 марта в регионе приостановлена работа кафе, ресторанов, парикмахерских, развлекательных заведений, остановлено заселение в гостиницы. Рейды начались 29 марта.

«Оперативные группы в составе сотрудников мэрии Ярославля, территориальных администраций, полиции и прокуратуры проверили 285 объектов потребительского рынка: 123 предприятия общественного питания, 70 предприятий бытового обслуживания, 49 торговых центров, 33 НТО со специализацией «быстрое питание», рынки и городские парки. Выявлены нарушения в 17 торговых центрах и на одном рынке, 13 руководителям прокуратурой выписано предостережение», — сообщили в мэрии Ярославля.

Многие предприятия сферы услуг в Ярославле переходят на режим удаленной работы и доставки продуктов и товаров клиентам.