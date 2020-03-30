Ярославль, 30 марта, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин предложил доплачивать 2000 рублей жителям региона старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции. Такое предложение депутат вынес на ближайшее заседание облдумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Хабибулин хочет обратиться с таким предложением к губернатору Дмитрию Миронову от областной думы. Ранее губернатор ввел своим указом режим самоизоляции для пожилых людей.

«Полагаем целесообразным в качестве компенсации и стимуляции предусмотреть выплату разовой адресной социальной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, в размере 2 000 рублей. Подобные меры уже введены в городе Москве Указом Мэра Москвы», — говорится в проекте постановления Ярославской областной думы.

Заседание облдумы намечено на 31 марта.