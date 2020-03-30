Ярославль, 30 марта, 2020, 08:53 — ИА Регнум. В Ярославской области почтовые отделения не будут принимать клиентов с 30 марта по 1 апреля (с понедельника по среду). Об этом сообщили в областном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Это сделано, чтобы снизить риск заражения COVID-19 на почте. При этом сортировка, перевозка и доставка почтовых отправлений, пенсий и пособий будет осуществляться в обычном режиме.

В четверг и пятницу (2 и 3 апреля) предстоящей недели почтовые отделения будут работать по установленному для этих дней графику. Сейчас Почта России и правительство РФ решают вопрос об увеличении сроков хранения отправлений в отделениях с 30 до 60 дней.

Почта России рекомендует клиентам максимально использовать цифровые сервисы.