Ярославль, 30 марта, 2020, 08:37 — ИА Регнум. Ярославский департамент здравоохранения и фармации получит 6 млн 125 тысяч рублей из резервного фонда правительства Ярославской области на приобретение медицинских масок. Постановление об этом подписал и.о. председателя правительства Ярославской области Роман Колесов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Деньги выделены в связи с распространением коронавирусной инфекции. В больницах Ярославской области масочный режим введен еще 15 марта. Директор регионального депздрава Руслан Саитгареев ранее заявлял об имеющемся в больницах не снижаемом запасе средств индивидуальной защиты. Между тем жители пишут в соцсетях о нехватке масок даже в больницах.

В аптеках Ярославской области масок также по-прежнему нет. Небольшие партии, поступающие в продажу, быстро раскупаются.