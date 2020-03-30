Кемерово, 30 марта, 2020, 08:31 — ИА Регнум. В Кузбассе родственники участника Великой Отечественной войны Василия Фёдоровича Плотникова передали властям фронтовой дневник. Экспонировать документ планируется в одной из кемеровских библиотек, сообщили ИА REGNUM в мэрии Кемерова.

Администрация города Кемерово Фронтовой дневник, блокнот со стихами, фотографиями и рисунками участника Великой Отечественной войны Василия Плотникова

Согласно официальным данным до войны Василий Плотников жил в деревне Маяны Яшкинского района. В Новосибирске окончил курсы киномеханика звукового кино и работал по профессии. В июле 1941 года был призван на фронт связистом в артиллерийский полк. Дома оставались жена и пятимесячный сын.

Василий Плотников воевал под Москвой, участвовал в боевых действиях в Смоленской области. Был три раза ранен. После третьего тяжёлого ранения полгода лечился в госпитале. Его признали годным к нестроевой службе и оставили в запасном полку киномехаником. С полком Василий Фёдорович дошёл до Кёнигсберга. Домой вернулся весной 1946 года. В Кемерове работал мастером по ремонту киноаппаратуры.

Дневнике Василий Фёдорович купил перед отправкой на фронт.

Вот, что он писал 2 декабря 1941 года:

«…Прибыли в д. Кобяково под Наро-Фоминском, заняли противотанковую оборону. Огневые взводы устанавливали пушки, закапывали и маскировали их, в взвод управления выдвинулся вперёд к д. Юшково. По обеим сторонам дороги копали щели, работали день и ночь. Немецкие бомбардировщики группами пролетали над нами. По ним вели огонь зенитные батареи. Стрельба приближалась, д. Юшково горит. К нам прилетают немецкие мины и пули. Тряслась земля от грохота и разрывов снарядов. К утру стрельба удалилась к Наро-Фоминску. Наши танки встретились с немецкими в д. Юшково, разгромили их, подбито 34 немецких танка».

А 16 февраля 1942 года Василий Плотников записал:

«Дежурил у телефона, вдруг связь с огневым пунктом прерывается. Я пошёл по линии и через каждые 50 м включал трубку. В одном месте упало дерево и порвало провод. Соединил провод, связь восстановлена, но вдруг начался миномётный обстрел. Раненый осколком в ноги, дошёл до землянки, где санинструктор перевязал рану. В госпиталь не поехал».

Невестка Василия Плотникова Тамара Михайловна Плотникова также передала блокнот с его стихами, фотографиями и рисунками.

Василий Фёдорович Плотников награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».