Барнаул, 30 марта, 2020, 06:54 — ИА Регнум. В Алтайском крае, как и во многих других регионах, наблюдается дефицит медицинских масок. Каково же было удивление активистов ОНФ, обнаруживших что этим товаром по 200 рублей стали торговать теперь в барнаульском супермаркете «Лэнд 24». Подробности сообщает пресс-служба ОНФ.

ОНФ Прилавок магазина, где продавали маски по 200 рублей в Барнауле

ОНФ Медицинская маска по 200 рублей в Барнауле

Вместе с дорогой маской общественники осуществили также контрольную закупку «сухого пайка»: не исключено, что за 850 рублей в супермаркете продают наборы продовольствия, которые могли быть произведены в рамках Гособоронзаказа.

ОНФ Сухой паёк в одном из барнаульских супермаркетов

Данный вопрос станет предметом разбирательства в прокуратуре и краевом Управлении Федеральной антимонопольной службы, куда ОНФ направил соответствующее заявление. Также известно, что продажа медицинских масок по завышенным ценам уже прекращена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае накануне появился первый пациент, заразившийся коронавирусом, а режим повышенной готовности в регионе ввели 18 марта 2020 года.

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