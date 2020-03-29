Ярославль, 29 марта, 2020, 23:08 — ИА Регнум. У 60-летнего наставника ярославского «Локомотива» Майкла Пелино и его супруги обнаружен коронавирус. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный твиттер омского «Авангарда», с которым канадский тренер работал до переезда в Ярославль.

Майкл Пелино

«У Майкла Пелино и его супруги диагностирован коронавирус, сейчас экс-тренер «Авангарда» находится дома. Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции. Здоровья!» — говорится в сообщении ХК «Авангард»

Ярославский «Локомотив» завершил сезон 11 марта, уступив в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина финскому «Йокериту». Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно. При этом, как сообщило канадское издание «The Peterborough Examiner», вечером 15 марта он три часа провел на таможне в аэропорту Нью-Йорка, потому что тренера не хотели пускать в США. Дело в том, что Финляндия, где Пелино выступал с «Локомотивом», на тот момент была включена американский список ограничений из-за COVID-19.

«Первое, что они сказали мне:» Мы сожалеем, что не можем впустить вас в страну. Мы обязаны отправить тебя обратно в самолет в Москву — Я сказал: «Ты, должно быть, шутишь». Они посадили меня в полицейский фургон с моими сумками и поехали через взлетно-посадочную полосу туда, где находятся ворота. Это было довольно пугающе, особенно когда я видел, что они серьезны», — сказал Майкл Пелино в интервью канадским СМИ.

Тренер все же смог улететь из Нью-Йорка в Торонто, и с тех пор находился в своем доме на 14-ти дневной самоизоляции. В Национальной хоккейной лиге несколько хоккеистов и сотрудников обслуживающего персонала клубов заражены коронавирусной инфекцией, для Континентальной хоккейной лиги это первый подобный случай.