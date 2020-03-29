Минск, 29 марта, 2020, 23:24 — ИА Регнум. Белоруссия справляется со сдерживанием распространения коронавирусной инфекции в стране, что подтверждает отсутствие летальных исходов от COVID-19 и наличие выздоровевших людей. Об этом 29 марта сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в интервью телеканалу ОНТ.

Цитата из программы «Контуры» телеканала ОНТ Интервью с представителем ВОЗ Маргарет Харрис

«Я могу сказать, что в Белоруссии на ранних стадиях вы отлично справляетесь. У вас нет смертей, есть выздоровевшие, и это очень хороший знак. Важно, что достаточно подготовленных, квалифицированных врачей. Вы можете тестировать людей и можете изолировать людей в больницах», — отметила представитель ВОЗ.

Харрис подчеркнула, что в Белоруссии введены комплексные меры по безопасности людей, которые работают.

«Но главная цель — это, конечно, затормозить развитие вируса. И то, что мы видим … вы справляетесь», — заключила она.

Напомним, ранее совет министров Белоруссии постановил гражданам по возвращении из стран, в которых были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, две недели находиться дома на самоизоляции. В данный перечень вошли 169 стран.

По данным ВОЗ, по состоянию на 29 марта в Белоруссии зафиксировано 94 случаев заражения коронавирусной инфекцией.