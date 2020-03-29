Балашиха, Московская область, 29 марта, 2020, 23:49 — ИА Регнум. В первые дни карантина в Московской области увеличилось число людей на улице. Жители воспользовались солнечной теплой погодой, гуляли во дворах и общались, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выгул собак

Семьи, многие в полном составе, прогуливались по улицам. Дети пускали мыльные пузыри, учащиеся играли в мяч на школьном стадионе. В парках собиралась молодежь поиграть в теннис, волейбол, баскетбол и пообщаться с друзьями. Обстановка в области мало напоминала о введенном карантине.

Однако к вечеру 29 марта город как будто притих. Для семи часов вечера царила непривычная тишина, у витрин магазинов отключили освещение, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек. Многие торговые точки закрылись на карантин, кто-то переориентировался на доставку продукции на дом, вывесив соответствующие объявления.

Сократилось и число проезжающих машин. При этом на детских площадках по-прежнему активно кипела жизнь. Младшие школьники и подростки активно катались на самокатах и скейтах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прогулки продолжаются